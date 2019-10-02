Владимир Гостюхин объяснил, почему ушел от второй жены

Актер Владимир Гостюхин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал, почему ушел от второй жены Зинаиды, ассистентки художника по костюмам.

Девушка дождалась, когда Гостюхин вернется из армии. У них родилась дочь. «Семья Зины приняла меня хорошо. Я был одинок, и она меня очень выручила. Я вернулся в Свердловск. Устроился грузчиком в аэропорт Кольцово», — рассказал Гостюхин.

Впрочем, вместе с Зиной актер был только пять лет. Он винит себя в расставании. Актер признает, что был тогда не способен создать крепкую семью. Он познакомился с девушкой по имени Светлана, которая стала его третьей супругой.

«Дело во мне. Я понял, что дело во мне. Наша профессия актерская: и театр, и кинематограф — это столкновение страстей. А я человек страсти. Я понял, что я не семейный человек. Замечательный человек Зина. Добрый, преданный. Вдруг знакомлюсь со Светланой и все. Голова поворачивается и теряю над собой контроль. Страсть меня потянула к Светлане. И для меня не существует прошлая жизнь. Готов предать ее. Предать незаслуженно. Там у меня дочка. И я ухожу туда по волне этой страсти к Светлане. Но главное даже не это. А главное все равно моя профессия», — заявил Владимир Гостюхин.