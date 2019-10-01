Сцена, на которой стоит гроб с Захаровым, заставлена венками

Сцена в театре «Ленком», на которой расположен гроб с выдающимся режиссёром Марком Захаровым, вся заставлена венками. Их здесь огромное множество. Приготовления к прощанию вступили в финальную фазу.

Надо отметить, что около сцены дежурят сразу несколько охранников. У них на рукавах специальные красные повязки. Это сделано для того, чтобы их можно было отличать от остальных пришедших проститься с режиссером и художественным руководителем «Ленкома».

На прощании ожидается несколько десятков тысяч человек. Режиссера любили все москвичи и гости столицы. Многие из них наверняка захотят в этот траурный день прийти в «Ленком» и проститься с легендой кинематографа. Конечно, ожидается множество знаменитых коллег Захарова, его актеров, благодарных учеников.

Отметим, что художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьёзные проблемы со здоровьем. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне разыгравшейся пневмонии.