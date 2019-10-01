НОВОСТИ

Сцена, на которой стоит гроб с Захаровым, заставлена венками

Вскоре в театр «Ленком» начнут пускать всех пришедших проститься с режиссером.

Сцена, на которой стоит гроб с Захаровым, заставлена венками
В "Ленкоме" началось прощание с Марком Захаровым/Кристина Десятова

Сцена в театре «Ленком», на которой расположен гроб с выдающимся режиссёром Марком Захаровым, вся заставлена венками. Их здесь огромное множество. Приготовления к прощанию вступили в финальную фазу.

Сотрудники охраны "Ленкома". Фото
У входа в «Ленком» дежурят Росгвардейцы/Кристина Десятова

Надо отметить, что около сцены дежурят сразу несколько охранников. У них на рукавах специальные красные повязки. Это сделано для того, чтобы их можно было отличать от остальных пришедших проститься с режиссером и художественным руководителем «Ленкома».

На прощании ожидается несколько десятков тысяч человек. Режиссера любили все москвичи и гости столицы. Многие из них наверняка захотят в этот траурный день прийти в «Ленком» и проститься с легендой кинематографа. Конечно, ожидается множество знаменитых коллег Захарова, его актеров, благодарных учеников.

Отметим, что художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьёзные проблемы со здоровьем. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне разыгравшейся пневмонии.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Марк ЗахаровТеатр "Ленком"умер Марк Захаров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сцена, на которой стоит гроб с Захаровым, заставлена венками
Интересно?
Поделись с друзьями: