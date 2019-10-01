В Москве началось прощание с Марком Захаровым

Поклонники собираются проводить в последний путь режиссера в его родном театре «Ленком». Корреспондент Teleprogramma.pro присутствует на панихиде.

В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.

Люди несут цветы, которые собираются возложить к гробу с режиссером. В расположенных рядом магазинах между тем с раннего утра идет бойкая торговля. За каждую гвоздику продавцы просят в близлежащих цветочных магазинах по 70 рублей. Цена, впрочем, не отличается от обычной.

Отметим, что всем, кто захочет проститься с Марком Захаровым, необходимо пройти двойной досмотр через рамки металлоискателей. Полицейские проверяют у всех пришедших сумки. Кстати, здание «Ленкома» с семи часов утра проверяли полицейские с собаками. Как отмечали стражи правопорядка, безопасность на таких траурных мероприятиях превыше всего.

Отметим, что художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем. Ослабший организм не смог побороть пневмонию.