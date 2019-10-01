НОВОСТИ

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

Поклонники собираются проводить в последний путь режиссера в его родном театре «Ленком». Корреспондент Teleprogramma.pro присутствует на панихиде.

В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с Марком Захаровым/globallookpress.com

В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.

Театр "Ленком". Фото
В «Ленкоме» прощаются с Марком Захаровым/Кристина Десятова

Люди несут цветы, которые собираются возложить к гробу с режиссером. В расположенных рядом магазинах между тем с раннего утра идет бойкая торговля. За каждую гвоздику продавцы просят в близлежащих цветочных магазинах по 70 рублей. Цена, впрочем, не отличается от обычной.

Отметим, что всем, кто захочет проститься с Марком Захаровым, необходимо пройти двойной досмотр через рамки металлоискателей. Полицейские проверяют у всех пришедших сумки. Кстати, здание «Ленкома» с семи часов утра проверяли полицейские с собаками. Как отмечали стражи правопорядка, безопасность на таких траурных мероприятиях превыше всего.

Отметим, что художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем. Ослабший организм не смог побороть пневмонию.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Марк ЗахаровТеатр "Ленком"умер Марк Захаров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Интересно?
Поделись с друзьями: