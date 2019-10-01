Дмитрий Певцов заявил, что Марк Захаров заменил ему отца

Как отметил артист, теперь дело актеров — играть в спектаклях в память о режиссере.

Актер Дмитрий Певцов высказался в связи со смертью выдающегося режиссера Марка Захарова. Как отметил популярный актер, для него художественный руководитель «Ленкома» давно стал словно родной отец.

«Я его считаю отцом. С тех пор как своего похоронил. Царствие небесное. Наше дело — выйти к вам и играть спектакли. И Марк Анатольевич одобрил бы», — сказал Дмитрий Певцов, слова которого приводит «Пятый канал».

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Напомним, что Марк Захаров скончался в одной из столичных клиник. У него была пневмония. Смерть наступила в результате остановки сердца. Врачи делали все возможное, чтобы спасти режиссера, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Похоронен он будет 1 октября на Новодевичьем кладбище.

После смерти режиссёра многие звезды высказались по поводу ухода выдающейся личности. Для многих актеров смерть Захарова стала настоящим шоком. Они теперь не знают, в каком направлении будет развиваться «Ленком».