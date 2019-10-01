НОВОСТИ

Дмитрий Певцов заявил, что Марк Захаров заменил ему отца

Как отметил артист, теперь дело актеров — играть в спектаклях в память о режиссере.

Дмитрий Певцов заявил, что Марк Захаров заменил ему отца
Певцов высказался в связи со смертью Захарова/globallookpress.com

Актер Дмитрий Певцов высказался в связи со смертью выдающегося режиссера Марка Захарова. Как отметил популярный актер, для него художественный руководитель «Ленкома» давно стал словно родной отец.

«Я его считаю отцом. С тех пор как своего похоронил. Царствие небесное. Наше дело — выйти к вам и играть спектакли. И Марк Анатольевич одобрил бы», — сказал Дмитрий Певцов, слова которого приводит «Пятый канал».

Напомним, что Марк Захаров скончался в одной из столичных клиник. У него была пневмония. Смерть наступила в результате остановки сердца. Врачи делали все возможное, чтобы спасти режиссера, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Похоронен он будет 1 октября на Новодевичьем кладбище.

После смерти режиссёра многие звезды высказались по поводу ухода выдающейся личности. Для многих актеров смерть Захарова стала настоящим шоком. Они теперь не знают, в каком направлении будет развиваться «Ленком».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ПевцовМарк ЗхааровТеатр "Ленком"умер Марк Захаров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дмитрий Певцов заявил, что Марк Захаров заменил ему отца
Интересно?
Поделись с друзьями: