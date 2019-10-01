Желающим проститься с Захаровым придется пройти двойной досмотр

Желающим проститься с режиссером Марком Захаровым придется пройти двойной досмотр, чтобы попасть в здание «Ленкома». Улицу Малая Дмитровка в центре столицы, где расположен театр, оцепили на сто метров и выставили рамки металлоискателей. На входе в театр у всех пришедших на прощании также будут проверять сумки.

В цветочных магазинах между тем около театра «Ленком» идет бойкая торговля. В вазах в цветочных ларьках выставлены гвоздики. Их цена, впрочем, не отличается от обычной. Продавцы просят 70 рублей за штуку. Как рассказал один из продавцов, с утра удалось продать уже свыше трехсот гвоздик.

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Отметим, что на прощание организовано два входа: один для близких, родственников и вип-персон, второй – для поклонников выдающегося режиссёра. Кстати, на помощь полиции к зданию театра позвали представителей Росгвардии, которые также следят за порядком.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьёзные проблемы со здоровьем. Причиной смерти стала остановка сердца.