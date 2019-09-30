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Дмитрий Певцов попросил прощения у Марка Захарова

По словам актера, режиссер знал всех в театре по имени-отчеству.

Дмитрий Певцов попросил прощения у Марка Захарова
Певцов скорбит после смерти Захарова/globallookpress.com

Актер Дмитрий Певцов в Instagram высказался по поводу смерти выдающегося режиссера Марка Захарова. Напомним, что он скончался 28 сентября от пневмонии. Ему было 85 лет.

Весь театральный мир в эти дни скорбит в связи со смертью Марка Захарова.

Певцов разместил снимок, на котором Марк Захаров обнимает его за плечо. Как заметил актер, именно так режиссер обнимал весь театр. Каждого человека в нем. По словам Певцова, Захаров на протяжении 46 лет любил и прятал свою любовь за юмором, иронией и сарказмом. Причем всех в театре он знал по имени-отчеству — и не только актеров.

«В редкие минуты нежности мог назвать по имени… Мастер. Учитель. Отец. Простите нас… «Земное благополучие всегда кратковременно и непрочно; неизвестно откуда подымится туча и разразится над головой. Блажен хранящий в душе своей сокровище веры и почерпающий в ней утешение в тяжкие минуты скорби», — привел Дмитрий Певцов цитату святителя Игнатия Брянчанинова, которая датирована 1867 годом.

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Дмитрий Певцов попросил прощения у Марка Захарова
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