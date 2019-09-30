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Варшавер вспомнил последние минуты жизни Марка Захарова

По словам директора «Ленкома», режиссер не любил распространяться о своих болячках.

Варшавер вспомнил последние минуты жизни Марка Захарова
Варшавер рассказал о последних минутах жизни Захарова/globallookpress.com

Директор «Ленкома» Марк Варшавер вспомнил последний день жизни выдающегося режиссера Марка Захарова. «Где-то в районе половины десятого он проснулся, поздоровался с обслуживающим персоналом больницы, позавтракал и повернулся. Хотел заснуть… И ушел из жизни. Вот и все», — заявил Варшавер.

Марк Захаров. Фото
Захаров тихо ушел из жизни/globallookpress.com

Также директор «Ленкома» сказал, что Марк Захаров до последнего дня своей жизни сохранял мужество. Многие до сих пор не понимают, что случилось. Они считают, что режисер жив и просто произошел какой-то розыгрыш.

За три дня до ухода из жизни Марка Захарова Варшавер с ним разговаривал. Он признался, что режиссеру становилось то лучше, то хуже. Всему виной остаточные явления после воспаления легких. При этом Марк Захаров всеми способами скрывал, что ему не очень хорошо. Делиться проблемами со здоровьем с окружающими он не очень любил.

Отметим, что Марк Захаров будет похоронен в столице 1 октября на Новодевичьем кладбище, где покоятся многие знаменитости, сообщает «Комсомольская правда».

За свою карьеру режиссер создал огромное количество прекрасных фильмов, от которых без ума многие россияне. Именно после его прихода в «Ленком» театр вздохнул новой жизнью. Постановки и спектакли стали пользоваться огромным вниманием у зрителей. Сейчас в театре все находятся в шоке в связи с трагедией. Отметим, что Марк Захаров умер в возрасте 85 лет. Причем через две недели у него должен был быть день рождения. Режиссер родился в столице в далеком 1933 году. После его смерти многие знаменитости в память о легендарном режиссере разместили трогательные посты на своих страничках в социальных сетях. Все они очень любили и уважали Захарова.

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Варшавер вспомнил последние минуты жизни Марка Захарова
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