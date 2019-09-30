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Марк Захаров настоял на разводе дочери со Стекловым

Актер до сих пор уверяет, что всегда был верен бывшей жене.

Марк Захаров настоял на разводе дочери со Стекловым
Марк Захаров. Фото Global look press

Марк Захаров вместе с супругой Ниной Лапшиновой мечтал о внуках. Но его дочь Александра Захарова, артистка «Ленкома», будучи в браке, не успела родить наследников. Второй раз пытать судьбу она не стала. О том, почему так произошло, Стеклов рассказывал в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

Единственным супругом Александры был актер Владимир Стеклов. Долгое время они вместе с Захаровым и Лапшиновой жили в одной квартире. Актер с благодарностью вспоминает это время. По его словам, режиссер был прекрасным свекром. Однажды, когда Стеклов пришел домой несколько не в себе и заснул на полу в ванной, Захаров попросил домашних не тревожить его. А когда тот проснулся, не осуждал.

Семья мечтала о наследниках: и Захаров с супругой, и сами Владимир с Александрой. Все уже шло к этому, однако злые языки нашептали режиссеру, что Стеклов изменяет его дочери. На семейном совете было решено выпроводить неверного зятя за дверь. Инициатива исходила именно от Захарова. Перечить мэтру Стеклов не смел, поэтому собрал вещи и покинул дом. А Александра Захарова так больше и не вышла замуж.

Стеклов уверяет, что тогда его оклеветали, он никогда не изменял дочери режиссера.

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Марк Захаров настоял на разводе дочери со Стекловым
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