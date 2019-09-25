Дмитрий Певцов предстал в образе Альберта Эйнштейна 

Актер от имени великого ученого поздравил с днем работника атомной промышленности.

В России ежегодно 28 сентября отмечается день работника атомной промышленности. Праздник установлен в 2005 году указом президента РФ Владимира Путина.

Актер Дмитрий Певцов в преддверии этого дня поздравил всех, кто имеет отношение к атомной промышленности, с их профессиональным праздником.

«С днем работника атомной промышленности!», — подписал актер снимок на котором он изображен в образе Альберта Эйнштейна — великого ученого физика.

«Аплодисменты вашему гримеру, он настоящий профи! На конкурсе двойников, Вы бы точно взяли приз!» — уверены подписчики Певцова.

«Ещё язык надо было бы показать))», — отметили некоторые поклонники Дмитрия, имея в виду знаменитую фотографию гения, открывшего теорию относительности.

Ранее стало известно, что Певцов в театре «Ленком»репетирует роль Иосифа Сталина. Исторический спектакль с элементами фантазии ставит Марк Захаров. В постановке также будут задействованы: Александр Збруев, Владимир Юматов, Александра Захарова, Дмитрий Певцов, Антон Шагин.

Этим летом актер поделился с подписчиками кадрами со съемок картины «Даю посадку», которые проходят в Иркутской области. На новом фото он отыгрывает роль, стоя по пояс в воде Байкала.