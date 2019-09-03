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Дмитрий Певцов начал репетировать роль Сталина в «Ленкоме»

В новом спектакле в кабинет Иосифа Виссарионовича попадут путешественники во времени.

Дмитрий Певцов начал репетировать роль Сталина в «Ленкоме»
Юлия Пыхалова/КП

Театр «Ленком» открыл 93-й сезон и тут же удивил сообщениями о громкой премьере. Марк Захаров готовит исторический спектакль с элементами фантазии про Иосифа Сталина.

Уже известно, что в новой постановке будут задействованы Александр Збруев, Владимир Юматов, Александра Захарова, Дмитрий Певцов, Антон Шагин… Кстати, именно Певцову и досталась главная роль «вождя народа».

«Иосиф Виссарионович, на мой взгляд, один из величайших людей в истории России, — рассказал о своем отношении к исторической фигуре Певцов на открытии сезона. — Даже Черчиль, который не любил Советский Союз, отдавал ему должное: «Сталин принял страну с сохой, а оставил — с ядерной бомбой».

Любопытно, что спектакль не будет претендовать на историческую точность. Напротив, в постановке будет доля вымысла. Например, в виде путешественников во времени, которые окажутся в кабинете у вождя народа.

Премьеру можно будет увидеть уже в декабре. Кроме того, в октябре на сцене «Ленкома» пройдет вечер памяти Николая Караченцова.

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Тэги:

«Ленком»Дмитрий ПевцовИосиф СталинМарк Захаровтеатральная премьера

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Дмитрий Певцов начал репетировать роль Сталина в «Ленкоме»
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