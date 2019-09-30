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Сергей Лазарев впервые показал лицо годовалой дочери

Музыкант скрывал ее появление на свет от общественности.

Сергей Лазарев впервые показал лицо годовалой дочери
Лазарев показал лицо своей дочери/globallookpress.com

Певец Сергей Лазарев в Instagram опубликовал снимок своей дочери Анны, которой всего годик. На фотографии также можно увидеть его старшего сына Никиту. Напомним, что известный музыкант скрывал появление ее на свет от общественности. Лишь в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ он рассказал о появлении малышки.

«Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир — Никитушка, Анютка, я вас очень люблю!!! Мои детки!» — заявил Сергей Лазарев.

Музыкант также поблагодарил всех, кто помогал ему в выпуске программы «Секрет на миллион». Отдельное спасибо он выразил своей бывшей возлюбленной Лере Кудрявцевой, которая подготовила такую эмоциональную встречу.

Также он поблагодарил своего бывшего коллегу Влада Топалова, который не ушел от откровенного разговора и рассказал об очень личных вещах. Всем недоброжелателям он сказал, чтобы они его не судили. «Добра и мира всем! Я вас люблю!» — заметил довольный Сергей Лазарев.

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Тэги:

Анна ЛазареваВлад ТопаловЛера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Сергей Лазарев
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Сергей Лазарев впервые показал лицо годовалой дочери
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