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Лазарев не сдержал слез на шоу Кудрявцевой, вспомнив о смерти брата

Певец до сих пор не может смириться с гибелью близкого человека.

Лазарев не сдержал слез на шоу Кудрявцевой, вспомнив о смерти брата
Сергей Лазарев (Фото: Globallookpress.com)

В студии программы «Секрет на миллион» Сергей Лазарев откровенно рассказал о своем старшем брате Павле. Молодой человек скончался в 2015 году. По словам певца, ему до сих пор трудно вспоминать все произошедшее. Брат артиста попал в аварию 19 марта, через четыре дня после своего дня рождения. В то время он смог справиться со своей наркотической зависимостью, нашел работу и обзавелся семьей.

«У него было сотрясение мозга, сильные ушибы. Внешне казалось, что он отделался легким испугом и в больницу не поехал. Это решение было роковым!!» — отметил Сергей.

По словам певца, в жизни Павла было много трудных моментов, когда пресса буквально следовала за ним по пятам ради сенсационных заголовков.

Сергей Лазарев не смог сдержать слез, вспоминая о смерти брата (Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»)

«Он много дел натворил. Много было моментов, за которые ему было стыдно. Паша долгое время употреблял запрещенные препараты. Его засосало в эту трясину, но наркомания — это болезнь. Его лечили не раз — спешно, он, конечно срывался. У него была судимость. Брат отсидел четыре года за хранение наркотиков. В СМИ сразу появились заголовки: «Брат Сергея Лазарева наркоман» и так далее. Помню этот суд, приехали репортеры. Но, я не приехал, не хотел, чтобы все это смаковали в прессе. Не мог его даже навещать», — поделился воспоминаниями артист.

Лазаре до сих пор не может принять смерть Павла (Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»)

Говоря о трагической смерти брата, Сергей уточнил, что Павел сам отказался от госпитализации после ДТП, несмотря на сильную головную боль. А когда Павлу стало хуже, близкие все-таки настояли на приезде медиков.

«Паша умер в ночь на 23 марта. Какая это несправедливость: человек исправился… у него появилась любимая женщина, работа, росла дочь… Брат умер от остановки сердца на фоне внутреннего кровоизлияния», — объяснил Лере певец.

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Тэги:

Лера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Сергей Лазарев
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Лазарев не сдержал слез на шоу Кудрявцевой, вспомнив о смерти брата
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