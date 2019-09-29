Лазарев не сдержал слез на шоу Кудрявцевой, вспомнив о смерти брата

Певец до сих пор не может смириться с гибелью близкого человека.

В студии программы «Секрет на миллион» Сергей Лазарев откровенно рассказал о своем старшем брате Павле. Молодой человек скончался в 2015 году. По словам певца, ему до сих пор трудно вспоминать все произошедшее. Брат артиста попал в аварию 19 марта, через четыре дня после своего дня рождения. В то время он смог справиться со своей наркотической зависимостью, нашел работу и обзавелся семьей.

«У него было сотрясение мозга, сильные ушибы. Внешне казалось, что он отделался легким испугом и в больницу не поехал. Это решение было роковым!!» — отметил Сергей.

По словам певца, в жизни Павла было много трудных моментов, когда пресса буквально следовала за ним по пятам ради сенсационных заголовков.

«Он много дел натворил. Много было моментов, за которые ему было стыдно. Паша долгое время употреблял запрещенные препараты. Его засосало в эту трясину, но наркомания — это болезнь. Его лечили не раз — спешно, он, конечно срывался. У него была судимость. Брат отсидел четыре года за хранение наркотиков. В СМИ сразу появились заголовки: «Брат Сергея Лазарева наркоман» и так далее. Помню этот суд, приехали репортеры. Но, я не приехал, не хотел, чтобы все это смаковали в прессе. Не мог его даже навещать», — поделился воспоминаниями артист.

Говоря о трагической смерти брата, Сергей уточнил, что Павел сам отказался от госпитализации после ДТП, несмотря на сильную головную боль. А когда Павлу стало хуже, близкие все-таки настояли на приезде медиков.