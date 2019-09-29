ЗВЕЗДЫ

Сергей Лазарев показал Лере Кудрявцевой годовалую дочь

В программе «Секрет на миллион» певец признался, что появиться малышке на свет помогла суррогатная мама.

Сергей Лазарев показал Лере Кудрявцевой годовалую дочь
https://www.instagram.com/lazarevsergey/

36-летний певец своим признанием удивил не только поклонников, но и близких друзей. Как оказалось, у артиста помимо сына Никиты, растет еще и дочь. Девочку, которую артист назвал Анной, родила суррогатная мать.

«У нас появилось еще одно счастье! Анечка, Анна Сергеевна. Ей годик!» — заявил Сергей Кудрявцевой в ее программе «Секрет на миллион». Блондинка уж было обиделась на бывшего бойфренда, что тот не раскрылся даже ей, но как оказалось о наследнице знал лишь один близкий друг Сергея — Влад Топалов.

Лазарев объяснил это тем, что не хотел привлекать к крохе чрезмерное внимание.

Крошка появилась на свет весом 3 килограмма 700 грамм и ростом 52 сантиметра. Любопытно, что сначала Лазарев думал дать наследнице имя Анастасия, но после все же остановился на простом — Анна.

Старший сын артиста Никита, как и отец, невероятно рад прибавлению в семье. И с первого же дня окружает сестренку заботой. Сам же участник «Евровидения» старается делить все свое свободное время поровну между детьми.

Любопытно, что рождение сына Никиты исполнитель также скрывал достаточно долгое время. Тогда певец не говорил о суррогатной матери, а уверял, что сына ему подарила девушка, с которой он встречался некоторое время.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Лера КудрявцеваСергей Лазарев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сергей Лазарев показал Лере Кудрявцевой годовалую дочь
Интересно?
Поделись с друзьями: