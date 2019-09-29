Сергей Лазарев показал Лере Кудрявцевой годовалую дочь

В программе «Секрет на миллион» певец признался, что появиться малышке на свет помогла суррогатная мама.

36-летний певец своим признанием удивил не только поклонников, но и близких друзей. Как оказалось, у артиста помимо сына Никиты, растет еще и дочь. Девочку, которую артист назвал Анной, родила суррогатная мать.

«У нас появилось еще одно счастье! Анечка, Анна Сергеевна. Ей годик!» — заявил Сергей Кудрявцевой в ее программе «Секрет на миллион». Блондинка уж было обиделась на бывшего бойфренда, что тот не раскрылся даже ей, но как оказалось о наследнице знал лишь один близкий друг Сергея — Влад Топалов.

Лазарев объяснил это тем, что не хотел привлекать к крохе чрезмерное внимание.

Крошка появилась на свет весом 3 килограмма 700 грамм и ростом 52 сантиметра. Любопытно, что сначала Лазарев думал дать наследнице имя Анастасия, но после все же остановился на простом — Анна.

Старший сын артиста Никита, как и отец, невероятно рад прибавлению в семье. И с первого же дня окружает сестренку заботой. Сам же участник «Евровидения» старается делить все свое свободное время поровну между детьми.

Любопытно, что рождение сына Никиты исполнитель также скрывал достаточно долгое время. Тогда певец не говорил о суррогатной матери, а уверял, что сына ему подарила девушка, с которой он встречался некоторое время.