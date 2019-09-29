«Это дар свыше»: Лазарев высказался о рождении первенца

Для Никиты певец выбрал няню-иностранку, которая не говорила по-русски. По словам Сергея, ему было важно сохранить в тайне рождение первенца. Лазарев признался, что ему было крайне сложно обходить тему отцовства в разговоре с близкими друзьями и коллегами.

Говоря о воспитании 5-летнего Никиты, артист уточнил, что у него никогда не возникало проблем с сыном. Они всегда были на одной волне. С малышом Сергей разговаривает, как со взрослым человеком. Всегда старается с ним договориться.

«Это дар свыше… Я осознал, что у всего должен быть какой-то смысл. Меня трясло, когда я впервые взял Никиту на руку. Там эти ручки, как у меня один палец. Конечно, я боялся что-то не так сделать», — отметил певец, высказавшись о рождении сына.

Нянчить Никиту артисту помогала мама — Валентина Викторовна. При этом, по словам певца, в первое время он не хотел подпускать близких к новорожденному сынишке. Лазарев сам кормил, пеленал и укладывал Никиту спать. Чуть позже исполнителю удалось найти для малыша подходящую няню.