Марк Захаров незадолго до смерти боялся ухудшения здоровья

Перед тем, как попасть в клинику, он давал интервью журналистам программы «Ты не поверишь!»

Режиссер Марк Захаров незадолго до своей смерти общался с журналистами программы «Ты не поверишь!», которая выходит на канале НТВ. Он отмечал, что со здоровьем у него периодически возникают проблемы.

«Я боюсь ухудшения здоровья, потому что это непременно скажется на коллективе, на качестве спектаклей. Я могу без палочки по прямой идти, но когда лестница вниз — вот тут я ее ненавижу. Это мой главный враг. Но если есть перила, то значит ничего. Сейчас состояние здоровья нормальное. Для моего возраста хорошо. Я все соображаю и слышу все вопросы, которые вы мне задаёте. Испытываю в вам симпатию. Также, как и к оператору», — говорил Марк Захаров, общаясь с прессой.

Режиссер до последних дней работал в родном «Ленкоме». Он отмечал, что черпает энергию с неба. При этом единственная дочь Александра не подарила ему внуков, поэтому все свободное время он посвящал своей собаке – эрдельтерьеру Ромке.

«Это большая, умная собака. Если мяч далеко брошу, то она не бежит. Намекает, чтобы шел сам», — рассказывал журналистам Марк Захаров.