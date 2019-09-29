НОВОСТИ

Марк Захаров незадолго до смерти боялся ухудшения здоровья

Перед тем, как попасть в клинику, он давал интервью журналистам программы «Ты не поверишь!»

Марк Захаров незадолго до смерти боялся ухудшения здоровья
Захаров переживал за свое здоровье/globallookpress.com

Режиссер Марк Захаров незадолго до своей смерти общался с журналистами программы «Ты не поверишь!», которая выходит на канале НТВ. Он отмечал, что со здоровьем у него периодически возникают проблемы.

Марк Захаров. Фото
Захаров боялся,что здоровье его подведет/globallookpress.com

«Я боюсь ухудшения здоровья, потому что это непременно скажется на коллективе, на качестве спектаклей. Я могу без палочки по прямой идти, но когда лестница вниз — вот тут я ее ненавижу. Это мой главный враг. Но если есть перила, то значит ничего. Сейчас состояние здоровья нормальное. Для моего возраста хорошо. Я все соображаю и слышу все вопросы, которые вы мне задаёте. Испытываю в вам симпатию. Также, как и к оператору», — говорил Марк Захаров, общаясь с прессой.

Режиссер до последних дней работал в родном «Ленкоме». Он отмечал, что черпает энергию с неба. При этом единственная дочь Александра не подарила ему внуков, поэтому все свободное время он посвящал своей собаке – эрдельтерьеру Ромке.

«Это большая, умная собака. Если мяч далеко брошу, то она не бежит. Намекает, чтобы шел сам», — рассказывал журналистам Марк Захаров.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Марк ЗахаровПрограмма "Ты не поверишь!"умер Марк Захаров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Марк Захаров незадолго до смерти боялся ухудшения здоровья
Интересно?
Поделись с друзьями: