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Серебренников сохранил в памяти каждую встречу с Захаровым

Худрук «Гоголь-центра» отметил, что творчество режиссера сильно повлияло на него.

Серебренников сохранил в памяти каждую встречу с Захаровым
Кирилл Серебренников Фото: globallookpress.com

В столице 28 сентября скончался режиссер Марк Захаров. С художественным руководителем Ленкома его друзья и коллеги простятся 1 октября – гражданская панихида состоится в стенах театра.

Известие о трагедии не оставило равнодушным почти никого. Многие представители шоу-бизнеса отметили, что вместе с Марком Захаровым ушла целая эпоха. На этот счет высказался коллега режиссера, художественный руководитель столичного «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. По его словам, Захаров оказал на него большое влияние.

«На меня он повлиял очень сильно в театре… Я видел его спектакли, о которых сейчас никто, может, и не помнит. Это спектакль «Вор». Для меня это был художественный шок, это иной Захаров — трагичный, глубокий, мощный», — поведал Серебренников РИА Новостям.

Худрук «Гоголь-центра» еще обратил внимание, что у него было несколько важных встреч с Марком Захаровым. И каждую из них Серебренников бережно хранит в своей памяти.

Добавим, Кирилл Семенович также снял про народного артиста СССР документальный фильм под названием «Марк Захаров. Путешествие». Напомним, последние дни своей жизни режиссер «Обыкновенного чуда» находился в больнице. По предварительным сведениям, причиной его смерти стала повторная пневмония.

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Серебренников сохранил в памяти каждую встречу с Захаровым
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