Марк Захаров нервно реагировал на вопросы о своей дочери

Медиа-менеджер и издатель Евгений Додолев заявил, что ушедший из жизни режиссер Марк Захаров был очень «закрытым и колючим человеком». На некоторые темы, которые интересовали общественность, он реагировал очень нервно.

К примеру, его всегда выводили разговоры о собственной дочери Александре. Она работала в его театре, и некоторых очень волновало, на каких условиях она попала в культурное заведение. При этом режиссер долго держал ее в массовке и не взял в Париж на знаменитые гастроли «Ленкома». Если кто-то хотел поговорить с ним на этот счет, то Марк Захаров выходил из себя.

больше по теме Скончался художественный руководитель Ленкома Марк Захаров Ему было 85 лет.

«Для меня в профессиональном плане он был очень непростым собеседником. Я многократно интервью с ним делал», — заявил Евгений Додолев, который отметил, что личность Марка Захарова была очень интересна и его внутренняя харизма просто огромна, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Марк Захаров скончался в столице 28 сентября. Его похоронят 1 октября на Новодевичьем кладбище Москвы.