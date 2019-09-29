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Марк Захаров нервно реагировал на вопросы о своей дочери

Медиаменеджер Евгений Додолев рассказал о непростом характере режиссера.

Марк Захаров нервно реагировал на вопросы о своей дочери
Захаров не любил разговоры о дочери/globallookpress.com

Медиа-менеджер и издатель Евгений Додолев заявил, что ушедший из жизни режиссер Марк Захаров был очень «закрытым и колючим человеком». На некоторые темы, которые интересовали общественность, он реагировал очень нервно.

Марк Захаров. Фото
Захаров не любил разговоры о дочери/globallookpress.com

К примеру, его всегда выводили разговоры о собственной дочери Александре. Она работала в его театре, и некоторых очень волновало, на каких условиях она попала в культурное заведение. При этом режиссер долго держал ее в массовке и не взял в Париж на знаменитые гастроли «Ленкома». Если кто-то хотел поговорить с ним на этот счет, то Марк Захаров выходил из себя.

«Для меня в профессиональном плане он был очень непростым собеседником. Я многократно интервью с ним делал», — заявил Евгений Додолев, который отметил, что личность Марка Захарова была очень интересна и его внутренняя харизма просто огромна, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Марк Захаров скончался в столице 28 сентября. Его похоронят 1 октября на Новодевичьем кладбище Москвы.

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Евгений ДодолевМарк Захаровумер Марк Захаров
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Марк Захаров нервно реагировал на вопросы о своей дочери
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