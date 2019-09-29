Валерий Сюткин поблагодарил «за все» Марка Захарова

Музыкант Валерий Сюткин в Instagram почтил память выдающегося режиссёра Марка Захарова, который скончался 28 сентября 2019 года в одной из столичных клиник. «Марк Захаров (1933-2019). Спасибо вам за все, Марк Анатольевич», — заявил Валерий Сюткин.

Отметим, что Марк Захаров являлся с далекого 1973 года художественным руководителем «Ленкома». Именно при нем начался расцвет театра, который длится до сих пор. За свою жизнь он поставил в театре огромное количество спектаклей. В зале всегда был аншлаг.

больше по теме Захаров незадолго до смерти рвался в театр и хотел репетировать Об этом сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер.

В последние месяцы здоровье стало подводить Марка Захарова. Его давно беспокоили легкие. Он подхватил пневмонию, от которой уже не смог оправиться. Умер талантливый и всеми любимый режиссер от остановки сердца.

Кстати, директор «Ленкома» Марк Варшавер отмечал, что общался с Захаровым незадолго до его смерти. Режиссёр рвался в любимый театр на репетиции. Врачи в беседах с Варшавером отмечали любовь к жизни у Марка Захарова.