Тарасов назвал фильм Захарова, который будет часто пересматривать

По мнению спортсмена, еще долгие годы картины и постановки режиссера будут говорить за Марка Анатольевича.

«12 стульев», «Формула любви», «Убить дракона», «Обыкновенное чудо» – советские фильмы, на которых выросло не одно поколение. Режиссер этих картин – народный артист СССР Марк Захаров. В столице 28 сентября его не стало. Он скончался в больнице из-за повторного воспаления легких.

На это известие отреагировало множество россиян, среди которых не только актеры театра и кино. Для футболиста и экс-супруга Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова смерть художественного руководителя Ленкома тоже стала ударом. Об этом спортсмен написал недавно в своем блоге.

«Не стало Марка Захарова… К сожалению, уходит целая эпоха, эпоха нашего советского кино. Но прекрасные «12 стульев» мы будем пересматривать еще долго. Ваши фильмы и десятки постановок будут вечно говорить за Вас, Марк Анатольевич!» – сказал Дмитрий Тарасов.

Напомним, церемония прощания с режиссером состоится уже 1 октября. Она пройдет в стенах театра «Ленком», художественным руководителем которого был Захаров без малого четыре десятка лет. Режиссера постановки «Юнона и Авось» похоронят на Новодевичьем кладбище.