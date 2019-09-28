Артисты и поклонники несут цветы к портрету Захарова в «Ленком»

Поклонники творчества Марка Захарова и артисты театра несут цветы к портрету режиссера в «Ленкоме». Как стало известно, в фойе здания появилась тумба, на которой размещен черно-белый снимок худрука. Рядом с фотографией стоит свеча, а прямо напротив него скорбящие кладут белые, красные и бордовые розы. Сейчас количество цветов рядом с портретом мастера стремительно растет – смерть Захарова затронула множество сердец не только тех, кто знал народного артиста лично, но и тех, кто смотрел его фильмы и посещал его постановки.

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер отметил, что Захаров при жизни был глыбой. Многие артисты считали Марка Анатольевича отцом, ведь именно благодаря ему целый ряд актеров получил известность и народное признание. К тому же, Захаров был превосходным воспитателем. По словам Варшавера, таких режиссеров на сегодняшний день больше нет.

Напомним, 28 сентября из жизни ушел культовый деятель искусства Марк Захаров. Труппа «Ленкома» остановила гастроли, чтобы почтить память мэтра.