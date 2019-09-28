НОВОСТИ

Артисты и поклонники несут цветы к портрету Захарова в «Ленком»

В фойе театра появилась тумба с фотографией Марка Анатольевича, свечами и розами.

Артисты и поклонники несут цветы к портрету Захарова в «Ленком»
Марк Захаров/Фото: Борис Кудрявов/КП

Поклонники творчества Марка Захарова и артисты театра несут цветы к портрету режиссера в «Ленкоме». Как стало известно, в фойе здания появилась тумба, на которой размещен черно-белый снимок худрука. Рядом с фотографией стоит свеча, а прямо напротив него скорбящие кладут белые, красные и бордовые розы. Сейчас количество цветов рядом с портретом мастера стремительно растет – смерть Захарова затронула множество сердец не только тех, кто знал народного артиста лично, но и тех, кто смотрел его фильмы и посещал его постановки.

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер отметил, что Захаров при жизни был глыбой. Многие артисты считали Марка Анатольевича отцом, ведь именно благодаря ему целый ряд актеров получил известность и народное признание. К тому же, Захаров был превосходным воспитателем. По словам Варшавера, таких режиссеров на сегодняшний день больше нет.

Марк Захаров
Марк Захаров/Фото: Евгения Гусева/КП

Напомним, 28 сентября из жизни ушел культовый деятель искусства Марк Захаров. Труппа «Ленкома» остановила гастроли, чтобы почтить память мэтра.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЛенкомМарк Захаровпортретумер Марк Захаровцветы
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Артисты и поклонники несут цветы к портрету Захарова в «Ленком»
Интересно?
Поделись с друзьями: