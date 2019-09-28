«Ленком» прервал гастроли из-за смерти Захарова

Как сообщили в пресс-службе театра, труппа возвращается из Санкт-Петербурга в Москву.

В субботу, 28 сентября, стало известно, что актеры московского театра «Ленком», которые в настоящее время находятся гастролях, прервут выступления и вернутся в столицу. Это связано со смертью главы театра Марка Захарова.

В пресс-службе театра ответили, что часть труппы, которая уже отыграла спектакль «Юнона и Авось», направилась в Москву. Другие же актеры, включая Инну Чурикову и Дмитрия Певцова сейчас на гастролях в Санкт-Петербурге с «Аквитанской львицей», пишут «Известия».

О смерти Марка Захарова стало известно в субботу, 28 сентября. Народному артисту СССР было 85 лет. А августе он был госпитализирован с воспалением легких, однако в в сентябре снова попал в больницу с тем же диагнозом. Деятели искусства и культуры, а также первые лица государства уже выразили слова сочувствия родным и поклонникам режиссера.