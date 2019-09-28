Андрей Ургант: «Захаров всегда относился ко мне с нежностью»

Актер и телеведущий отметил, что знал мэтра Ленкома не только как режиссера, но и как человека.

Актер и телеведущий Андрей Ургант выразил родственникам и близким Марка Захарова свои соболезнования в связи со смертью режиссера. Культурный деятель отметил, что знал Марка Анатольевича не только как выдающегося автора фильмов, но и как человека, поскольку родился в актерской семье. Ургант отметил, что его мама и Марк Захаров всегда находились в прекрасных отношениях, худрук Ленкома всегда был на всех капустниках Нины Николаевны.

«Я был на всех его спектаклях, и он всегда с огромной нежностью относился ко мне», — отметил артист.

Ургант-старший подчеркнул для 78.ru, что понимает – причиной смерти Захарова стали естественные причины, но оттого это событие не перестало быть очень грустным. Андрей Львович отметил, что за последнее время он потерял многих из тех, кого всем сердцем любил.

Напомним, 28 сентября на 86-м году жизни умер именитый режиссер Марк Захаров. Знающие люди отмечают, что причиной случившегося стало повторившееся воспаление легких. Марка Анатольевича не стало около 11 часов утра.