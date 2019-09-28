«С ним ушел целый мир»: Игорь Крутой скорбит о Захарове

Марк Захаров в 2014 году потерял жену Нину Лапшинову, с которой прожил вместе почти всю жизнь. После этого здоровье артиста сильно пошатнулось. Только в этом году он несколько раз был госпитализирован. В конце лета руководитель Ленкома попал в больницу с воспалением легких. Он находился в тяжелом состоянии, но врачи смогли его стабилизировали, правда ненадолго. В середине сентября у актера вновь проявилась пневмония.
Утром 28 сентября Захаров скончался. Эта новость стала большим ударом для его коллег и поклонников. Слова с соболезнованиями семье режиссера выразили Максим Галкин, Николай басков, Лера Кудрявцева и другие звезды. А Елена Воробей рассказала, почему работы матера так любили зрители. Игорь Крутой тоже был лично знаком с Марком Анатольевичем. В соцсети он выразил свою скорбь.
«Умер Марк Анатольевич Захаров и с ним ушёл целый мир, в котором можно было ожидать его гениальные постановки спектаклей и фильмов, капустников, его юмор, иронию и Любовь к людям!!! Это утрата не только для „Ленкома“, а и для всей страны и всего мира…», — написал Крутой.
Добавим, что «Ленком» прервал гастроли из-за смерти Захарова. По данным пресс-службы, труппа возвращается из Санкт-Петербурга в Москву. Деятели искусства и культуры, а также первые лица государства уже выразили слова сочувствия родным и поклонникам режиссера. По данным прессы, тело артиста придадут земле на Новодевичьем кладбище. Точные дата и место прощания с Захаровым будут сообщены позднее.