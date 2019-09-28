Актер Ленкома Лазарев-младший: «При Марке Захарове наш театр гремел на всю страну»

Коллеги Марка Захарова продолжают соболезновать в связи со смертью уже бывшего художественного руководителя театра «Ленком». Актер Ленкома Александр Лазарев-младший считает, что смерть Марка Анатольевича – это колоссальная потеря.

«Это колоссальная потеря не только для нашего театра, но и для всего российского театрального искусства. При Захарове Ленком гремел на всю страну», — отметил он.

Другой коллега Марка Захарова Андрей Ургант посетовал, что знаком с режиссером с детства и новость о его смерти для него стала ударом.

«Это страшно звучит, но это так: это неизбежно, все равно должно было произойти», — сказал Ургант.

Официально диагноз Марка Захарова пока не оглашен. Однако на данный момент известно, что режиссер в августе переболел воспалением легких.