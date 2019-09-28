Гендиректор Большого театра о Захарове: «Невероятная потеря»

Генеральный директор Большого академического театра Владимир Урин высказался о смерти знаменитого режиссера марка Захарова. Как он заявил, «Захаров — выдающийся режиссер, уникальная потрясающая человеческая личность». Урин рассказал, что помнит первые работы постановщика — «Закат» в театре имени Маяковского и «Доходное место» в Театре сатиры.

«Он в своем творчестве никогда не подделывал театр под жизнь, он всегда разговаривал театральным языком», — приводит слова Урина РИА Новости. Руководитель Большого театра добавил, что Захаров всегда остро чувствовал время, однако его работы всегда были очень добрыми.

«Кончина Марка Захарова — невероятная потеря не только для Ленкома, но и для всех нас», — добавил Урин.

Напомним, Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября. Об этом прессе рассказало руководство театра «Ленком». О дате прощания и похорон планируется сообщить позднее.