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«Ушла эпоха»: Галкин выразил соболезнования дочери скончавшегося Захарова

Художественному руководителя Ленкома было 85 лет.

«Ушла эпоха»: Галкин выразил соболезнования дочери скончавшегося Захарова
Марк Захаров Фото: globallookpress.com

Накануне стало известно, что в столице скончался выдающийся режиссер, художественный руководитель Ленкома Марк Захаров. Деятелю культуры было 85 лет. По словам директора Ленкома Марка Варшавера, Захаров ушел из жизни после продолжительной болезни.

Новость потрясла поклонников творчества режиссера, среди которых множество знаменитостей. Не отреагировать на это не смог телеведущий Максим Галкин. Супруг певицы Аллы Пугачевой отметил, что из жизни ушел не просто гениальный режиссер – «ушла эпоха». Он также выразил соболезнования 57-летней дочери Захарова Александре, которая играет в Ленкоме.

«Сегодня не стало Марка Захарова. Ушла эпоха. Его режиссуру, его иронию, его творческий почерк не спутаешь ни с чем. Буду вспоминать его по фильмам, по спектаклям, по нашим встречам. Светлая память, Мастер! Самые глубокие соболезнования Саше и всем родным», — высказался Максим Галкин в своем блоге.

Напомним, Марк Захаров родился в столице в 1933 году. Художественным руководителем Ленкома он стал еще в 1973-м. На счету режиссера множество ярких спектаклей, среди которых «В списках не значился» и «Чайка». Много Захаров сделал и для кино. Он был режиссером таких картин, как «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Убить дракона» и других.

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«Ушла эпоха»: Галкин выразил соболезнования дочери скончавшегося Захарова
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