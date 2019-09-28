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«Олицетворение эпохи»: советник президента по культуре прокомментировал смерть Захарова

Владимир Толстой выразил сочувствие родным режиссера, скончавшегося в субботу, 28 сентября.

«Олицетворение эпохи»: советник президента по культуре прокомментировал смерть Захарова
Марк Захаров. Фото: Ларсиа Кудрявцева/ЭГ

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой прокомментировал печальную новость о смерти главы театра «Ленком», знаменитого режиссера Марка Захарова. По мнению Толстого, артиста можно назвать олицетворением целой эпохи российского театра и кино.

«Его спектакли собирали аншлаги даже на своих сотых и шестисотых исполнениях, да и просто человек был мудрый, тонкий и талантливый. Будет очень не хватать его нашей аудитории и всем нам», — сказал советник президента, передает РИА Новости.

Марк Захаров. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ
Марк Захаров. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Напомним, как сообщал портал Teleprogramma.pro, Захаров умер после болезни в субботу, 28 сентября. О кончине режиссера сообщил худрук театра Марк Варшавер. В прошлом месяце Захаров попал в больницу с воспалением легких. По предварительным данным, недавно у него произошло повторное воспаление. О месте и времени прощания с режиссером будет известно позже.

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«Олицетворение эпохи»: советник президента по культуре прокомментировал смерть Захарова
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