Шахназаров: «Тот самый Мюнхгаузен» и «Обыкновенное чудо» — это киношедевры Захарова»

Известный режиссер Карен Шахназаров выразил глубокие соболезнования родным и близким ушедшего в субботу художественного руководителя театра Ленком Марка Захарова.

Шахназаров считает, что работы Захарова – это настоящие киношедевры, повторить которые получится у единиц.

«Тот самый Мюнхгаузен» и «Обыкновенное чудо» – это настоящие киношедевры. При этом он так же успешно владел законами театральной сцены со своим неповторимым стилем. В этом его общемировая уникальность», — отметил Шахназаров.

Пока неизвестно, где именно похоронят режиссера. Источники в мэрии сообщают, что, возможно, это будет Троекуровское кладбище Москвы.

Teleprogramma.pro следит за новостями. Мы сообщим о времени и месте похорон, чтобы поклонники могли проститься с любимым режиссером.