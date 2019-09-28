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Скончался художественный руководитель Ленкома Марк Захаров

Ему было 85 лет.

Скончался художественный руководитель Ленкома Марк Захаров
Скончался Марк Захаров/globallookpress.com

В Москве скончался руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров, сообщает ТАСС.

Ему было 85 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер. О том, где пройдут похороны Марка Захарова будет известно чуть позже.

Марк Захаров. Фото
Скончался Марк Захаров/globallookpress.com

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года. Он окончил актерский факультет ГИТИСа. Всю жизнь Марк Захаров прожил с одной супругой Ниной Лапшиновой. Она ушла из жизни пять лет назад в сентябре 2014 года. От этого брака у Марка Захарова в июне 1962 года родилась дочь Александра. Она актриса Ленкома, народная артистка России.

Отметим, что в последние дни Марк Захаров неважно себя чувствовал. Он проходил лечение в одной из больниц на Юго-Западе столицы. Смерть наступила в районе десяти часов утра по московскому времени.

Известно, что у художественного руководителя Ленкома были серьезные проблемы с почками. Врачи пытались сделать все возможное, но, к сожалению, не смогли спасти Марка Захарова.

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Скончался художественный руководитель Ленкома Марк Захаров
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