ЗВЕЗДЫ

Лобода вслед за Королевой отреагировала на фото Галкина с бородой

Супруг Аллы Борисовны опубликовал в Instagram свежий снимок, поэкспериментировав со своей внешностью.

Лобода вслед за Королевой отреагировала на фото Галкина с бородой
Максим Галкин и Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram свежее фото, обратившись к верным почитателям. В кадре супруг Аллы Борисовны предстал в непривычном для себя образе, решив поэкспериментировать с имиджем. Так, перед объективом фотокамеры ведущий программы «Лучше всех!» позировал с бородой.

«Оставляем?!» — спросил у подписчиков Максим.

Примечательно, что одной из первых снимок Галкина оценила украинская исполнительница Наташа Королева, а вслед за ней и наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале Светлана Лобода.

Максим Галкин показал себя с бородой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

«Красиво», — отметила в комментариях под снимком бывшая супруга Игоря Николаева.

«Очень!!!» — вторит Наташе Королевой Светлана Лобода.

Ни для кого не секрет, что Алла Борисовна тесно дружит с композитор Игорем Николаевым и украинской исполнительницей Светланой Лободой. Наставница вокального проекта «Голос. Дети» еще в июле побывала в гостях у Примадонны в ее особняке в Подмосковной деревне Грязь. На вечеринке Аллы Пугачевой также присутствовал дизайнер Игорь Гуляев и шоумен Александр Ревва с супругой Анжеликой и дочкой Амели.

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Лобода вслед за Королевой отреагировала на фото Галкина с бородой
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