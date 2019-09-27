Лобода вслед за Королевой отреагировала на фото Галкина с бородой

Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram свежее фото, обратившись к верным почитателям. В кадре супруг Аллы Борисовны предстал в непривычном для себя образе, решив поэкспериментировать с имиджем. Так, перед объективом фотокамеры ведущий программы «Лучше всех!» позировал с бородой.

«Оставляем?!» — спросил у подписчиков Максим.

Примечательно, что одной из первых снимок Галкина оценила украинская исполнительница Наташа Королева, а вслед за ней и наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале Светлана Лобода.

«Красиво», — отметила в комментариях под снимком бывшая супруга Игоря Николаева. «Очень!!!» — вторит Наташе Королевой Светлана Лобода.

Ни для кого не секрет, что Алла Борисовна тесно дружит с композитор Игорем Николаевым и украинской исполнительницей Светланой Лободой. Наставница вокального проекта «Голос. Дети» еще в июле побывала в гостях у Примадонны в ее особняке в Подмосковной деревне Грязь. На вечеринке Аллы Пугачевой также присутствовал дизайнер Игорь Гуляев и шоумен Александр Ревва с супругой Анжеликой и дочкой Амели.