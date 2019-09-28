Названа причина смерти 85-летнего Марка Захарова

Утром 28 сентября стало известно, что ушел из жизни Марк Захаров. Руководитель московского театра Ленком за последний год несколько раз попадал в больницу. Народному артисту было 85 лет. Причиной смерти мужчины стала продолжительная болезнь. Об этом заявил директор театра Ленком Марк Варшавер.

Отметим, что Захаров был выписан из больницы совсем недавно, 9 сентября. Несколько недель он провел в больнице под присмотром врачей после перенесенной пневмонии. Тогда сообщалось, что артист идет на поправку и скоро должен вернуться в театр, но продолжительная болезнь, к сожалению, сильно повлияла на здоровье Марка Анатольевича. По данным канала «Рен-ТВ», актер снова попал в больницу 18 сентября, где и пробыл до самой смерти. По данным прессы, у него вновь произошло воспаление легких.

Случившееся стало трагедией для семьи Захарова. Коллеги и близкие выражают свои соболезнования родственникам режиссера и театра. Напомним, что у него была супруга Нина Лапшинова, с которой он прожил счастливо много лет. Женщина ушла из жизни в 2014 году. У них осталась дочь Александра Захарова, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой. Она трудится в Ленкоме.

Добавим, что дата и время прощания с Марком Анатольевичем будут сообщены позже.