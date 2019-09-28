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От Марии Шукшиной в новом фильме потребовалось избить мужчину

Звезда похвасталась своей новой ролью перед подписчиками.

От Марии Шукшиной в новом фильме потребовалось избить мужчину
Шукшина снимается в новом фильме/globallookpress.com

Актриса Мария Шукшина в Instagram опубликовала ролик, который был сделан во время съемок одной из сцен картины. Сейчас звезда, судя по всему, снимается в новом фильме. На кадрах можно увидеть, как актриса наносит удар мужчине, после чего тот падает. Актриса же довольно улыбается и спрашивает у режиссеров реальным ли получился ее удар.

«Новая роль требует определённых навыков, которыми не владею, но я быстро учусь», — заметила Мария Шукшина.

Отметим, что актриса сейчас в очень напряженных отношениях с некоторыми из своих родственников. К примеру, у нее постоянно возникают конфликты с родной сестрой Ольгой. Дело в том, что родственница постоянно ходит на различные ток-шоу, где рассказывает в том числе и о личной жизни своей знаменитой родственницы.

Ольга Шукшина не так давно сильно поругалась с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. Он, напомним, женат на матери сестер актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ольга Шукшина заявила, что брак ее матери и продюсера фиктивный. Якобы Бари Алибасов никогда не любит женщину по-настоящему и даже с ней не живет.

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Бари АлибасовЛидия Федосеева-ШукшинаМария ШукшинаОльга Шукшина
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От Марии Шукшиной в новом фильме потребовалось избить мужчину
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