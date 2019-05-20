Лидия Федосеева-Шукшина в предынфарктном состоянии оказалась в больнице

Уже больше года не утихают скандалы в семье Шукшиных. Ранее сын Марии Шукшиной Макар расстался с беременной возлюбленной Фрейей Зильбер. Девушка сделала ДНК-тест, доказав, что действительно родила малыша от Макара. Однако это не сильно улучшило ситуацию. Она теперь живет на небольшие алименты в размере семи тысяч рублей, а также недавно экс-избранник написал на нее заявление в органы опеки, так как хочет быть вписан в свидетельство о рождении маленького Макара.

На днях Фрейя вновь стала героиней передачи «Прямой эфир». Она встретилась с дочерью Марии Анной и попросила повлиять на Макара. Девушка требует, чтобы он платил ей больше денег на содержание ребенка. Она также отмечает, что не выступает против общения молодого человека с сыном. Анна в свою очередь заявила, что ее брат жаждет встретится с Марком, но Фрейя этому препятствует. Более того, девушку возмущает поведение Зильбер, которая каждый месяц пытается наведаться к кому-нибудь из семьи Шукшиных. По ее словам Фрейя даже недавно разгромила квартиру Марии.

В студии появилась подруга семьи Шукшиных Ольга Богданова. Она отметила, что неделю назад разговаривала с мамой Марии, Лидией Николаевной.

«Состояние ее в общем было весьма сложное. Меня всегда возмущает, что тут такие наезды именно на семью Шукшиных. Меня это возмущает! Фрейя рожала не от Маши, не от Лидии Николаевны. Это две женщины, которые работают. Сколько у Лидии сыграно ролей. Она уже в сложном возрасте, сложно себя чувствует», — поделилась артистка.

Она обратилась к Анне. Женщина упрекнула девушку в том, что та не помогает своей бабушке и плохо к ней относится.

«Вы не знаете многого. Именно я отвезла ее по скорой в больницу. Я к ней приехала, узнав, что ей плохо. Потом к ней приезжал Макар», — пояснила Анна, подчеркнув, что ее родственница находилась в предынфарктном состоянии. Она также отметила, что суды с Федосеевой-Шукшиной остались в прошлом. Напомним, что ранее девушка получила от бабушки в подарок однокомнатную квартиру в Санкт-Петербурге и якобы попросила не продавать эту недвижимость. Однако, не так давно Анна все же выставила на продажу жилплощадь, после чего Лидия Николаевна подала на нее в суд, но не выиграла дело. «Она не просила ее не продавать», — подчеркнула Анна.

В итоге выяснилось, что с Марией недавно связалась женщина, которая вырастила Фрейю, Нина Лупачева. Она договорилась о встрече с актрисой. Две бабушки хотят обсудить проблемы в семьи и найти оптимальное решение, раз молодые люди никак не могут наладить отношения ради ребенка.