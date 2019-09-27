Астропсихолог рассказала, что ждет дочь Заворотнюк через три года

По словам Ирины Фалькао, девушка только в 2022 году избавится от печали.

Астропсихолог Ирина Фалькао рассказала, что ждет дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анну в 2022 году. Напомним, что ее мать, по слухам, сейчас находится в одном из столичных центров. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» якобы в тяжелом состоянии. Правда, ее родные пока никак эту информацию не комментировали.

Как считает Ирина Фалькао, в 2022 году девушка сможет полностью избавиться от печали и реализует свой огромный творческий потенциал. У нее появятся новые серьезные перспективы, жизненные планы и цели. Анна получит интересные предложения по работе от влиятельных покровителей.

«Год станет мегауспешным в плане денег, однако финансовой стабильности не будет. Заработанное будет быстро улетучиваться, тратиться на непонятные нужды. Так или иначе, Анна сможет окончательно встать на ноги и стать самостоятельной лишь через два-три года», — заявила астропсихолог.

А вот в ближайший год у девушки возникнут вопросы с недвижимостью. Она будет заниматься бумажной волокитой. Непростой будет обстановка в доме Анны Заворотнюк. Дочери актрисы придется сесть и задуматься о своей дальнейшей жизни и в каком направлении следует двигаться, чтобы добиться успеха, сообщает портал Dni.ru.