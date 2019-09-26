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Онколог заявил, что Заворотнюк может помочь только Божья благодать

По словам Анатолия Михайленко, выживаемость при раке мозга, если он есть у актрисы, единичная.

Онколог заявил, что Заворотнюк может помочь только Божья благодать
Заворотнюк, по слухам, лечится от рака мозга/globallookpress.com

Онколог-маммолог, хирург, врач высшей категории Анатолий Михайленко заявил, что актрисе Анастасии Заворотнюк, если, конечно, ее диагноз верен, может помочь только Божья благодать. Напомним, что, по слухам, звезда сериала «Моя прекрасная няня» лечится в одной из московских клиник от онкологического заболевания.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Онколог рассказал о выживаемости при раке мозга/globallookpress.com

«Печально, но факт – при любом лечении рака мозга оказывается лишь паллиативная помощь. Выживаемость единичная», — заметил специалист.

В то же время онколог попросил не искать взаимосвязь в болезнях тенора Дмитрия Хворостовского, певицы Жанны Фриске и все той же Анастасии Заворотнюк. Никакой закономерности, кроме того, что все они из мира-шоу бизнеса, он не видит.

Как считает онколог, спровоцировать заболевание может мощная нагрузка на организм. Он отметил, что рожать ребёнка в 48 лет, как в случае с Заворотнюк, это огромный стресс. По словам специалиста, у любой женщины детородного возраста до 38 лет проблем не будет, а вот после они уже возможны. После сорока в организме представительниц прекрасного пола меняются обменные процессы и снижаются защитные функции, падает иммунитет, стареет кожа, организм начинает перестраиваться, сообщает портал Dni.ru.

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Анастасия ЗаворотнюкАнатолий МихайленкоДмитрий ХворостовскийЖанна ФрискеУмер Дмитрий Хворостовский
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Онколог заявил, что Заворотнюк может помочь только Божья благодать
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