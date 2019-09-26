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Таролог Абравитова предрекла Ольге Бузовой «участь Заворотнюк»

Как считает гадалка, певица включила «режим самоуничтожения».

Таролог Абравитова предрекла Ольге Бузовой «участь Заворотнюк»
Гадалка советует Бузовой больше отдыхать/globallookpress.com

Ясновидящая Марианна Абравитова заявила, что если певица Ольга Бузова не поменяет свой образ жизни, то ее может ждать участь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, сейчас находится в больнице и лечится от онкологического заболевания. Таролог считает, что телеведущая включила так называемый «режим самоуничтожения».

Ольга Бузова. Фото
Бузова может повторить «путь Заворотнюк»/globallookpress.com

Гадалка напомнила, что рак мозга начинается с провалов в памяти, усталости и головных болей. К страшной болезни могут привести бесконечная смена часовых поясов, напряжённый график работы. Именно в таком ритме и живет Бузова, которая уже не раз жаловалась, что не досыпает и сильно устает.

«Посмотрите, ведь и Фриске, и Заворотнюк, и Хворостовский жили по принципу «объять необъятное». Такое поведение приводит к сокращению жизненной дороги и человек умирает раньше времени», — заявила Марианна Абравитова.

Таролог заметила, что Ольге Бузовой пора перестать гнаться за славой и считать себя во всем первой. Так можно просто загнать себя. Она посоветовала телеведущей правильно распоряжаться свободным временем и больше отдыхать, сообщает портал Dni.ru.

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Таролог Абравитова предрекла Ольге Бузовой «участь Заворотнюк»
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