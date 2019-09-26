Таролог Абравитова предрекла Ольге Бузовой «участь Заворотнюк»

Ясновидящая Марианна Абравитова заявила, что если певица Ольга Бузова не поменяет свой образ жизни, то ее может ждать участь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, сейчас находится в больнице и лечится от онкологического заболевания. Таролог считает, что телеведущая включила так называемый «режим самоуничтожения».

Гадалка напомнила, что рак мозга начинается с провалов в памяти, усталости и головных болей. К страшной болезни могут привести бесконечная смена часовых поясов, напряжённый график работы. Именно в таком ритме и живет Бузова, которая уже не раз жаловалась, что не досыпает и сильно устает.

«Посмотрите, ведь и Фриске, и Заворотнюк, и Хворостовский жили по принципу «объять необъятное». Такое поведение приводит к сокращению жизненной дороги и человек умирает раньше времени», — заявила Марианна Абравитова.

Таролог заметила, что Ольге Бузовой пора перестать гнаться за славой и считать себя во всем первой. Так можно просто загнать себя. Она посоветовала телеведущей правильно распоряжаться свободным временем и больше отдыхать, сообщает портал Dni.ru.