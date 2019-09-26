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Священник осудил друзей и коллег Заворотнюк за бесчувственность

Протоиерей Андрей Ткачев заявил, что окружающие должны прекратить «разговорное усердие» вокруг болеющей артистки.

Священник осудил друзей и коллег Заворотнюк за бесчувственность
Анастасия Заворотнюк/Фото: Борис Кудрявов/КП

Священник осудил друзей и коллег Заворотнюк, обвинив их в пиаре на болезни актрисы. Протоиерей Андрей Ткачев отметил, что видит сейчас «массовое разговорное усердие», которое повергает его в ужас. Священнослужитель назвал творящуюся гласность бессовестностью и напомнил людям вокруг, что когда кто-то испытывает страдания, все остальные должны молча ему сочувствовать.

Всем действительно переживающим Ткачев посоветовал выразить чувства делом – обратиться к семье Насти, предложить родственникам помощь или финансы. Если же люди не могут помочь делом, то им вполне по силам помолиться за звезду «Моей прекрасной няни».

Все происходящее Ткачев сравнил с борьбой за наследство. Как передает слова священника «Царьград», он считает, что шумиха вокруг актрисы сопоставима со смертью старика, когда он умирает, а в соседней комнате родственники борются за еще неполученное наследство.

«Само по себе это очень некрасиво, скажем максимально сдержанно. Это недостойно для человека, интересоваться, погружаться в это и активно в этом участвовать», — резюмировал он.

В конце протоиерей призвал журналистов остановиться и не эксплуатировать имя актрисы. Он отметил, что пресса не должна питаться сплетнями о людях, которых сама же в скором времени забудет.

Напомним, недавно журналисты сообщили о том, что всеми любимая актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком. Долгое время никто из представителей артистки ситуацию не комментировал, но на днях дочь Анастасии – Анна поблагодарила всех переживающих и попросила прессу оставить ее семью в покое.

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Священник осудил друзей и коллег Заворотнюк за бесчувственность
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