Астропсихолог заявила о множестве мелких опухолей у Заворотнюк

Астропсихолог Валентина Виттрок заявила, что у актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от онкологического заболевания в одной из столичных клиник, сразу несколько мелких опухолей. Поэтому ее ни в коем случае нельзя оперировать. Она уверена, что все опухоли удалить просто невозможно.

Как заметила Виттрок, проблемы со здоровьем у звезды сериала «Моя прекрасная няня» начались вовсе не полгода назад, как думают многие. Это случилось три-четыре года назад. Тогда около актрисы прошла такая планета как Плутон. Ее еще называют «планетой смерти», а также Сатурн.

больше по теме Астропсихолог поведала о родовом проклятии семьи Анастасии Заворотнюк По словам специалиста, нужно внимательно присмотреться к личности матери актрисы.

«Теперь же вся эта нечисть перешла в ее восьмой дом – дом смерти, такое положение в расшифровке не нуждается. Но Плутон несет человеку не только смерть, но и возрождение. Если у Заворотнюк есть хоть один шанс выздороветь, уверена, что она им воспользуется», — считает Валентина Виттрок, слова которой приводит портал obozrevatel.com.

Напомним, что родные Анастасии Заворотнюк не комментируют прессе состояние звезды. Известно, что супруг актрисы дежурит вместе с родственниками в ее палате. Также в клинику, где может находиться Заворотнюк, приходила ее дочь. Кстати, Анна всячески опровергает версию, что она отказалась от 15 миллионов рублей за рассказ о состоянии своей матери. Девушка попросила сейчас не вмешиваться в дела их семьи.