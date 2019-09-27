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Богомолов зарабатывает в девять раз меньше своей супруги

Доходы известного режиссера не превышают семи миллионов рублей в год.

Богомолов зарабатывает в девять раз меньше своей супруги
Богомолов может позволить свозить жену в свадебное путешествие/globallookpress.com

Режиссер Константин Богомолов смог заработать за прошлый год семь миллионов рублей, что в девять раз меньше, чем заработок его супруги телеведущей и светской львицы Ксении Собчак. Напомним, что ее годовой заработок равен сумме в миллион долларов.

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото
Заработки Богомолова скромнее, чем у жены/globallookpress.com

В театре, где он трудится режиссером, Богомолов получает в среднем 300-400 тысяч рублей в месяц. Это и является его основным источником дохода. В год у режиссера натекает сумма примерно в пять миллионов рублей.

Кроме того, режиссер зарабатывает неплохие деньги за участие в различных проектах. Как известно, не так давно он выпустил книгу. Также Константин Богомолов снял как режиссер первый сезон сериала «Содержанки». Он стал продюсером и сценаристом второго сезона.

В ближайшее время у него планируется выход концертспектакля «Так говорил Богомолов…» Это еще один неплохой источник дохода. Режиссер с его заработком вполне может подарить любимой жене неплохой медовый месяц, сообщает «Комсомольская правда».

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заработки звездКонстантин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин Богомолов
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Богомолов зарабатывает в девять раз меньше своей супруги
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