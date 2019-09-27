Ксения Собчак смогла заработать за год миллион долларов

Телеведущая Ксения Собчак зарабатывает один миллион долларов в год. К таким выводам можно прийти, если посчитать все ее доходы. У нее сразу несколько источников, откуда на счет барышни капают средства.

Сама телеведущая уже не раз в интервью с журналистами говорила, что привыкла работать как лошадь. Только за пост в Instagram светская львица получает до миллиона рублей. Если же контракт заключен с брендом, то эта сумма возрастает в четыре раза. Вдобавок у нее заключены рекламные контракты сразу с несколькими крупными фирмами. Конкретная стоимость зависит от категории товаров и услуг.

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Зарабатывает Собчак и на рассказал о себе любимой. За откровенные интервью она берет от миллиона рублей. Два года назад на ее счетах было свыше четырехсот миллионов рублей. Можно не сомневаться, что эта сумма теперь возросла.

Неплохо зарабатывает Собчак и на корпоративах. Тем, кто ее приглашает, приходится раскошелиться на сумму до трех миллионов рублей. Точные суммы зависят от продолжительности и условий праздника, сообщает «Комсомольская правда».