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«Я счастлив с тобой»: Богомолов опубликовал новое фото с Собчак

Режиссер наслаждается каждым мгновением, проведенным рядом с молодой женой.

«Я счастлив с тобой»: Богомолов опубликовал новое фото с Собчак
Собчак и Богомолов. Фото: КП /Иван Макеев

Прошло около недели со дня свадьбы Константина Богомолова и Ксении Собчак. Но режиссера не отпускает. Он продолжает делиться в Сети своими свадебными фотографиями. Один из последних снимков особенно трогательный.

Кадр явно не постановочный, фотограф поймал момент, когда влюбленная пара танцует и искренне наслаждается обществом друг друга. Режиссер так нежно прижался к своей возлюбленной, что Ксении можно только позавидовать.

«Я счастлив с тобой», — подписал снимок Константин.

Напомним, недавно пара побывала на свадьбе у своих друзей Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Ксения пришла в восторг от торжества, назвав его самым романтичным петербургским уикендом.

Стоит сказать, что выглядела Собчак на свадьбе друзей ничуть не хуже невесты, ее  платье впечатлило многих гостей, а также подписчиков светской львицы. Вопреки запретам, действовавшим на празднике, певица тут же выложила свою фотографию в социальные сети.

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«Я счастлив с тобой»: Богомолов опубликовал новое фото с Собчак
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