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Астролог выяснила дату развода Собчак и Богомолова

Эксперт по звездам Татьяна Чодрон выразила уверенность, что брак знаменитостей окажется недолгим.

Астролог выяснила дату развода Собчак и Богомолова
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: КП/Сергеев Дмитрий

Ксения Собчак и Константин Богомолов не смогут сохранить семью. Как считает эксперт по китайской астрологии Татьяна Чодрон, пара вскоре расстанется и звездный брак будет расторгнут.

По словам эксперта, Ксения любит доминировать, причем как в деловом общении, так и над близкими ей мужчинами. Телеведущая умна, привыкла не считаться с чужим мнением и может «убить» даже любимого человека одним едким словом.

Но сейчас у светской львицы наступил период, когда эта агрессия снижена. Она хочет укрыться в тихой домашней гавани и заняться семьей. Этот жизненный этап продолжится у Собчак до 2024 года.

Новую любовь знаменитость может повстречать двумя годами ранее. В это же время вокруг Богомолова появится множество женщин, что никак не поспособствует сохранению брака. Таким образом, Ксения будет влюблена в нынешнего избранника до 2022 года, а еще пару лет будет только терпеть эти отношения.

«В 24-м году, как говорят звезды, Богомолов и Собчак должны развестись», – цитирует Татьяну Чодрон сайт «Дни.ру».

Пока же новоиспеченные супруги счастливы в объятиях друг друга, а их необычное бракосочетание с катафалком и эротическими танцами телеведущей уже окрестили «свадьбой года».

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: КП/Владимир Веленгурин
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Астролог выяснила дату развода Собчак и Богомолова
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