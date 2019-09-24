Петросян задолжал 10 миллионов рублей за услугу оценки имущества

Расставание и все последующие судебные тяжбы Евгения Петросяна и Елены Степаненко рискуют стать самым громким процессом последних лет. И хотя официально развод пара оформила еще в ноябре 2018 года, договориться супруги все еще не могут.

Как рассказал защитник народного артиста Сергей Жорин, его клиент оказался в безвыходной ситуации. Чтобы бывшие супруги могли поделить совместно нажитое имущество, необходимы результаты его оценки. А эта услуга стоит аж 10 миллионов рублей. Однако все счета Петросяна оказались заморожены по решению суда.

«На оценку недвижимости деньги собрали и перевели экспертам, но самой дорогой частью экспертизы остается оценка картин. Нужно установить их подлинность, а это достаточно дорого и трудоемко», — рассказал Teleprogramma.pro Сергей Жорин.

Адвокат даже предположил, что суд умышленно поставил Евгения Вагановича в такое положение.

«Ну а как это еще назвать?! — возмущается Жорин. — С 1 октября начинают работать кассационные инстанции. Мы надеемся, что в этом случае кассационная инстанция войдет в материал и не будут выноситься определения, которые затрудняют движение дела».

Напомним, по слухам, Петросян сам ушел из семьи к новой спутнице — Татьяне Брухуновой. Якобы это и послужило причиной развода.