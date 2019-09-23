Дочь Петросяна поддержала Степаненко в борьбе за имущество

Викторина Петросянц, дочь Евгения Петросяна, неожиданно встала на сторону мачехи Елены Степаненко в делах по разделу имущества. Об этом сообщает сайт «Дни.ру» со ссылкой на свои источники в артистических кругах.

В настоящее время 51-летняя дочь комика проживает в Америке, однако готова принять участие в судебных разборках, опасаясь, что львиная доля имущества может отойти молодой помощнице отца. По слухам, именно 30-летняя Татьяна Брухунова стала причиной разрыва супругов, которые прожили в браке 32 года.

Викторина готова побороться за мачеху не только из-за моральных соображений, но и вполне предметных. Если основная доля имущества отойдет 66-летней Степаненко, у нее останется шанс получить его часть в наследство. Если в суде выиграет 74-летний Петросян со своей новой возлюбленной, то, вполне вероятно, все богатство осядет на счетах молодой женщины.

Речь идет о полутора миллиардах рублей, которые, в основном, материализованы в недвижимости (12 квартир и огромный дом), антиквариате, подлинниках Матиса и Поленова. В настоящее время бывшая супруга юмориста претендует на 57% совместно нажитого имущества.

Отметим, что Степаненко была для Петросяна четвертой женой. Первая супруга, от которой у него родилась Викторина, умерла вскоре после родов. Когда артист женился на Елене Степаненко, дочери было 17 лет. Фамилию Петросянц она унаследовала от отца. Комик решил, что для сцены фамилия слишком сложная и убрал букву «ц» в окончании.