Адвокат раскрыл план Степаненко по захвату имущества Петросяна

По мнению Сергея Жорина, экс-супруга добивается, чтобы знаменитый комик сам отдал ей все активы.

Евгений Петросян и Елена Степаненко продолжают делить имущество после развода. Окончания судебным тяжбам пока не видно: экс-супруги спорят об оценке активов, не желая уступать друг другу.

Как считает адвокат знаменитого комика Сергей Жорин, бывшая избранница задумала не поделить нажитые в браке ценности, а забрать все целиком. Именно по ее инициативе в прессе регулярно мелькают статьи, в которых оскорбляют новую пассию юмориста Татьяну Брухунову.

По словам Жорина, такие публикации Степаненко заказывает не из ревности к молодой сопернице, как может показаться. Она хочет подтолкнуть уставшего от травли Петросяна к выгодному ей шагу.

«Она думает, что Евгений Ваганович махнет на все рукой и скажет: «Лена, забирай все, только оставь меня в покое». Но это маловероятно», – рассказал Жорин порталу Teleprogramma.pro.

Напомним, Степаненко живет в самой большой из общих квартир экс-супругов. Роскошная недвижимость в центре столицы обходится недешево, за коммунальные услуги владельцам приходится платить около 300 тысяч рублей ежемесячно. Правда, Жорин пояснил, что оплачивать счета приходится Петросяну. Из-за этого комику буквально не на что жить, поскольку суд арестовал все его банковские счета до окончания тяжбы с бывшей женой.