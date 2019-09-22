Катя Гордон рассказала, как Жорин мешал ее карьере певицы

По словам артистки, супруг распускал про нее нехорошие слухи и отговаривал продюсеров от сотрудничества.

Юрист и по совместительству певица Катя Гордон опубликовала в Instagram фото с детьми Даниилом и Серафимом, попутно вспомнив, как тяжело ей было строить музыкальную карьеру.

«Отец старшего (очевидно, имеется в виду известный адвокат Сергей Жорин, — прим. авт.) лично рассказывал продюсерам, которые хотели со мной работать, что я — больная, подлая, и надо бежать. Спустя время я встретилась с некоторыми из них… Он распускал слухи и мешал — он боялся моего успеха», — вспоминает 38-летняя артистка.

Сейчас, правда, в карьере Екатерины всё хорошо. Она пишет, что обозначенные продюсеры переживают не лучшие времена, а она «вызрела» и стала профессионалом за эти годы несправедливых сплетен. Артистка сочиняет новый материал и выступает с ним.

«Мне очень долго мешали, больше всех тот, кого я когда-то считала своим близким человеком. Иногда за доверие не тому человеку, расплачиваются годами… И сейчас он продолжает лгать и давать интервью… А мы живём и поем», — продолжает рассказывать Гордон.

Сейчас она гордиться тем, что после скандального развода никто ничего не знает про ее личную жизнь. Правда, из-за ее закрытости вокруг певицы возникает множество новых сплетен.

больше по теме Катя Гордон рассказала о зазнавшихся дураках в Instagram Телеведущая иронично высказалась о звездах, делающих никому не нужные публикации.

Напомним, Катя Гордон и Сергей Жорин расписывались в загсе два раза: в 2011 и 2013 годах. Но оба брака длились по паре месяцев и с громкими скандалами распадались.

А вы слышали, как поет Катя Гордон?