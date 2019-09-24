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Жорин об отношениях Петросяна и Степаненко: «Рассчитываем, что с 1 октября что-то изменится»

Дело застыло на мертвой точке после того, как суд арестовал счета Евгения Вагановича и обязал его оплачивать дорогостоящие экспертизы.

Жорин об отношениях Петросяна и Степаненко: «Рассчитываем, что с 1 октября что-то изменится»
Елена Степаненко подала на развод в 2018 году. Фото: globallookpress.

Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко официально оформили развод (их брак был расторгнут в Хамовническом суде 16 ноября 2018 года.Прим. ред.), но продолжают делить совестно нажитое имущество. Дело застыло, когда суд возложил на экс-супруга обязанности по оплате экспертиз и арестовал банковские счета. Фактически Петросян оказался загнанным в угол: его лишили денег и их же требуют.

На какой стадии процесс и что изменилось за последнее время? Об этом корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.

«Проходит экспертиза по оценки недвижимости»

На данный момент серьезных изменений нет. Степаненко по-прежнему проживает в квартире, нажитой в браке с Петросяном, а бывшего супруга туда не пускает. Однако есть и положительные изменения — эксперты уже начали проводить экспертизы, назначенные судом.

«Официально квартира в Зачатьевском переулке оформлена на Петросяна, но является совместно нажитым имуществом в браке со Степаненко. Права у них одинаковые, но Елена считает, что у нее больше прав. Она туда никого не пускает.

Елена Степаненко. Фото
Елена Степаненко подала на развод в 2018 году. Фото: globallookpress.

Сейчас проходит экспертиза, которая оценивает стоимость недвижимого имущества. Дальше будет оцениваться и другое имущество: картины, фарфор, книги и т. д. Общая стоимость оценки всего имущества превысила 10 миллионов рублей», — прокомментировал порталу Teleprogramma.pro звездный адвокат Сергей Жорин.

Евгений Петросян. Фото
Суд заблокировал счета Петросяна. Фото: globallookpress.

«С 1 октября начинают работать кассационные инстанции»

Основная проблема Евгения Вагановича остается прежней — найти деньги, чтобы расплатиться с экспертами. Оценка недвижимости и предметов роскоши — неотъемлемая часть процесса по разделу совместно нажитого имущества. Без нее процесс стоит на месте.

«По решению суда, экспертизу должен оплачивать Петросян, несмотря на то, что суд предварительно заблокировал его счета в банке. На оценку недвижимости деньги собрали и перевели экспертам, но самой дорогой частью экспертизы остается оценка картин. Нужно установить их подлинность, а это достаточно дорого и трудоемко.

Может, суд умышленно поставил Евгения Вагановича в такое положение, может, это казус? Но вопрос остается: как оценивать в сложившихся обстоятельствах? С 1 октября начинают работать кассационные инстанции. Мы надеемся, что в этом случае кассационная инстанция войдет в материал и не будут выноситься определения, которые затрудняют движение дела. Рассчитываем, что с октября может что-то изменится», — объяснил позицию защитник Петросяна.

Татьяна Брухунова. Фото
Татьяна Брухунова. Фото: @bruhunova.

Как рассказал недавно Петросян в своем Instagram, в его библиотеке в квартире в Зачатьевском переулке проходили съемки его передачи «Смехопанорама», которая скоро отметил свой тысячный выпуск. Где в настоящее время записывается передача, адвокат юмориста не знает.

Напомним, по слухам, причиной развода юмористов стала новая любовь Петросяна. Якобы 74-летний Евгений Ваганович закрутил роман с помощницей, 29-летней Татьяной Брухуновой. А Елена Григорьевна не смогла простить измен.

Как думаете, Петросян сможет что-то отсудить у разгневанной Степаненко? Пишите свое мнение в комментариях. 

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Жорин об отношениях Петросяна и Степаненко: «Рассчитываем, что с 1 октября что-то изменится»
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