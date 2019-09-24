Мать Бузовой призналась, что не переживает из-за отсутствия у дочери мужчины

По словам родительницы, сейчас у певицы другой этап в жизни.

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирина заявила, что не сильно переживает из-за того, что у ее дочери нет любимого человека. «Не испытываю по этому поводу ровным счетом никаких эмоций. Для меня наличие рядом человека – не приоритет», — заметила женщина.

Как сказала Ирина Бузова, в ее представлении люди встречаются и влюбляются вовсе не потому, что так надо. Они должны чувствовать тягу друг к другу. Ирина Бузова уверена, что рано или поздно дочь встретит вторую половинку. Просто сейчас еще не пришло время.

Ирина Бузова также отметила, что для нее самое важное, чтобы около дочери были близкие люди, которым она доверяет и которые в трудный момент придут на помощь. Таких, к сожалению, как она считает, около дочери очень мало.

Мать Бузовой также отметила, что будущий супруг ее дочери должен быть стойким оловянным солдатиком. Все потому, что ее дочь очень сложный человек, с которым совсем непросто как может показаться на первый взгляд, сообщает портал woman.ru.