Бузова в скоромном наряде посетила открытие бутика дочери Кадырова

Ольга Бузова не пропускает светских мероприятий и всегда находится в гуще событий. Не так давно она отдохнула на Бали, где снималась в новом шоу «План Б», а также на Ибице, где несколько дней загорала и посещала различные развлекательные клубы. Затем она вернулась к гастролям, но вот одно важное событие девушка просто не могла пропустить. На днях она вернулась в Москву, чтобы побывать на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова.

Айшат Кадырова не первый год создает одежду. Она уже успела прославиться, как дизайнер. В столице она открыла первый бутик собственного дома моды, в котором можно найти изысканные и элегантные наряды. Поздравить дочь главы Чечни пришли Тина Канделаки, Согдиана, Тимати и Бузова. Последняя выбрала очень скромный наряд для выхода в свет. Поклонники были удивлены, так как привыкли, что телеведущая облачается в мини-платья и облегающие наряды.

На этот раз Ольга предстала в длинном платье пастельного оттенка с закрытыми рукавами и без декольте. Она также покрыла голову платком в тон, такой традиции обычно следуют мусульманские женщины. Звезда телестройки сделала на память фото с Адамом Делимхановым, заместителем председателя правительства Чеченской республики, дядей Айшат.

«С большим трепетом поздравляю мою талантливую Айшат Кадырову, ты умница! Спасибо за ту красоту, которую ты для нас создаёшь. Люблю тебя, моя хорошая», — написала Бузова.

Поклонники обвинили телеведущую в лицемерии. Они считают, что она оделась скоромно специально, так как обычно ее костюмы напоминают нижнее белье. У тебя страница вся, где ты еле прикрыта… и наряд такой первый раз одела ради рекламы…. Как будто ты будешь так ходить!«, «Будь уже собой, лицемерка», «Уважать себя надо, чтобы носить такую одежду и особенно платок», «Вауууу!!!! Бузова оделась», «Для чего этот фарс с платком?», — прокомментировали пост подписчики.

А вам понравился образ Бузовой?