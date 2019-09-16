Бузова призналась, что первой приезжает на съемки «Дома-2»

В такое раннее время на площадке еще нет даже гримеров и визажистов.

Трудоспособности певицы можно только позавидовать: записи песен, огромное количество репетиций и выступлений. При этом и про шоу «Дом-2» Оля по-прежнему не забывает. Более того, на днях девушка призналась, что часто первой приезжает на площадку.

«Утро у меня началось рано. Понедельник — день тяжелый. А я еще и первая приехала на работу. Нет ни гримеров, ни парикмахеров пока на месте», — призналась Бузова подписчикам.

Напомним, до этого Оля провела несколько недель на Бали. Автор хита «Мало половин» принимала участие в съемках шоу «План Б». Вместе с коллегой Тимуром Батрутдиновым Бузова искала на райском острове свою любовь. Это не первая попытка певицы найти свое личное счастье. В то время как ее бывший муж уже в третий раз готовится стать отцом.